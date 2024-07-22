الزمالك يكشف تفاصيل إصابة دونجا وموقفه من مباراة بيراميدز

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تفاصيل إصابة نبيل عماد دونجا لاعب الوسط في مباراة الداخلية.

وفاز فريق الزمالك على نظيره الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري المصري، على ستاد السلام.

وقال طبيب الزمالك في تصريحات للموقع للرسمي: ” نبيل عماد دونجا تعرض لكدمة خفيفة في القدم، وبناءً عليه تم استبداله بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منعا لتفاقم الإصابة”.

وأشار طبيب الأبيض إلى أن اللاعب سيكون جاهزاً للمشاركة في التدريبات المقبلة بشكل طبيعي بعد الاطمئنان على حالته بشكل نهائي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز، يوم الجمعة الموافق 26 يوليو على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

وتبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة، بينما يتواجد بيراميدز في المركز الأول برصيد 68 نقطة.