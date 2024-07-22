نادي محمود علاء الجديد بعد الرحيل عن الزمالك

توصل نادي السويحلي الليبي لاتفاق مع محمود علاء، مدافع الزمالك السابق، للانتقال إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت تقارير صحفية أن محمود علاء وافق على توقيع عقد لمدة موسم واحد، مع إمكانية التمديد لموسم آخر في حال الاتفاق بين الطرفين.

ومن المقرر أن ينضم محمود علاء إلى معسكر الفريق الليبي استعدادًا للموسم الجديد.

اقرأ ايضًا..الزمالك يفقد نجميه أمام بيراميدز في الدوري

وأشار إلى أنه رغم تلقي علاء العديد من العروض من الأندية المصرية، إلا أنه اختار خوض تجربة احترافية جديدة.

وكان محمود علاء قد رحل عن الزمالك بشكل رسمي في وقت سابق، مما جعله يكون متاحًا للانتقال مجانًا.

وقد خاض علاء تجارب سابقة في الدوري المصري، حيث لعب لأندية حرس الحدود ووادي دجلة والاتحاد السكندري قبل الانضمام إلى الزمالك.

وفي سياق أخر حقق فريق الزمالك لكرة القدم فوزًا مثيرًا على الداخلية بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت بينهما اليوم ضمن منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

بفوزه على الداخلية، ارتقى الزمالك إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة، بينما ظل الداخلية في المركز الأخير برصيد 19 نقطة.