الشباب السعودي يضم حمدالله

أصبح نادي ‎الشباب السعودي قريبًا من التعاقد مع المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب فريق اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة الرياضية أن نادي الشباب السعودي قد توصل إلى اتفاق مع المغربي ‎عبدالرزاق حمدالله مهاجم فريق ‎الاتحاد لتمثيله في الموسم المقبل.

وأشارت إلى أنه تتم مراجعة بعض البنود المالية قبل توقيع حمدالله مع الشباب السعودي بشكل نهائي خلال الأسبوع الجاري.

وكان قد تقرر رحيل حمدالله صاحب الـ33 عامًا عن صفوف الاتحاد السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد أن قضى ما يقرب من عامين داخل قلعة العميد.

وشارك حمدالله مع الاتحاد السعودي في 84 مباراة سجل خلالهم 67 هدف وصنع 8 آخرين، بعد انتقاله إلى صفوف العميد في فترة انتقالات يناير 2022 بعد رحيله عن النصر.

جدير بالذكر أن حمدالله ساهم مع اتحاد جدة في حصد لقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم قبل الماضي 2022-2023.