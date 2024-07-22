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ثنائية أوباما تقود الزمالك للفوز على الداخلية واقتحام المربع الذهبي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من تحقيق الفوز على حساب نظيره الداخلية، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ31 ببطولة الممتاز.

وأحرز هدفي الزمالك في اللقاء، اللاعب يوسف أوباما في الدقيقتين " 19، 55"، من عمر المباراة.

وسجل هدف فريق الداخلية الوحيد في اللقاء، اللاعب إيهاب سمير في الدقيقة 65 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز رفع نادي الزمالك رصيده إلى النقطة رقم 48 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما توقف رصيد فريق الداخلية عند النقطة رقم 19 في المركز الأخير بجدول المسابقة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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