"الأولى منذ 91 يوماً".. شيكابالا يعود للمشاركة في المباريات مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

عاد محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للمشاركة في المباريات مرة أخرى رفقة الفارس الأبيض، خلال مباراة الفريق أمام الداخلية اليوم ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ومشاركة شيكابالا في مباراة الداخلية اليوم، هي الأولى لقائد نادي الزمالك، منذ 91 يوماً، غاب فيهم اللاعب عن المشاركة في المباريات بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وكانت آخر مباراة شارك فيها محمود عبد الرازق شيكابالا هذا الموسم رفقة الفارس الأبيض، هي مباراة الزمالك أمام دريمز الغاني، في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، يوم 21 أبريل 2024.

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