"بعد الفوز على الداخلية".. موعد مباراة الزمالك المقبلة ببطولة الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تحقيق الفوز على حساب نظيره الداخلية، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ31 بالدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز رفع نادي الزمالك رصيده إلى النقطة رقم 48 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما توقف رصيد فريق الداخلية عند النقطة رقم 19 في المركز الأخير بجدول المسابقة.

موعد مباراة الزمالك المقبلة بالدوري

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره بيراميدز يوم الجمعة المقبل الموافق 26 يوليو الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الـ18 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

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