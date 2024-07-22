"لتراكم الإنذارات".. الزمالك يفتقد خدمات نجمه في مباراة بيراميدز المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - يفتقد نادي الزمالك لخدمات نجمه التونسي حمزة المثلوثي، خلال مباراة الفريق المقبلة أمام نظيره الداخلية ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب حمزة المثلوثي عن مباراة بيراميدز المقبلة، بسبب تراكم الإنذارات، بعد حصوله على إنذار خلال مباراة فريقه اليوم أمام نظيره الداخلية، حيث سبق وحصل اللاعب على إنذارين في مباريات سابقة، ليصل إلى ثلاثة إنذارات بعد الإنذار الذي حصل عليه اليوم.

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره بيراميدز يوم الجمعة المقبل الموافق 26 يوليو الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الـ18 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتمكن الزمالك من تحقيق الفوز، على حساب نظيره الداخلية اليوم، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 31 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

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