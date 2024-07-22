الخليج 365 يكشف تفاصيل مشادة بين "شلبي" و مجدي".. من أنهى الأزمة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

دخل أحمد مجدي عضو الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في مشادة مع لاعب الفريق مصطفى شلبي، خلال مباراة الداخلية اليوم، بعد الانفعال عليه مما أدى إلى غضب اللاعب.

وقام التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول بالتدخل إنهاء الأزمة، قبل أن يتدخل البرتغالي جوزيه جوميز ويحتوي غض اللاعب وانفعاله، وينهي الأزمة سريعاً.

وكان الزمالك تمكن من تحقيق الفوز، على حساب نظيره الداخلية اليوم، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 31 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز رفع نادي الزمالك رصيده إلى النقطة رقم 48 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما توقف رصيد فريق الداخلية عند النقطة رقم 19 في المركز الأخير بجدول المسابقة، وتأكد هبوطه إلى دوري القسم الثاني.

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