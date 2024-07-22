"لعدم الحضور".. إلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الزمالك والداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف محمد:

قرر مراقب مباراة الزمالك والداخلية، التي أقيمت أمس، في بطولة الدوري المصري الممتاز، إلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة.

وتم إلغاء المؤتمر الصحفي الخاص لكلا المدربين، البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، وعيد مرازيق المدير الفني للداخلية، لعدم حضور الصحفيين، ليقوم مراقب المبارة بإلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة.

وتمكن الزمالك من تحقيق الفوز، على حساب نظيره الداخلية، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ31 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز رفع نادي الزمالك رصيده إلى النقطة رقم 48 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما توقف رصيد فريق الداخلية عند النقطة رقم 19 في المركز الأخير بجدول المسابقة، وتأكد هبوطه إلى دوري القسم الثاني.

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