"خارج مصر".. الخليج 365 يكشف وجهة محمود علاء المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أنهى محمود علاء نجم نادي الزمالك السابق، اتفاقه مع نادي السواحلي الليبي، بعقد لمدة موسم واحد، للإنضمام إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365": "محمود علاء وقع على عقود انضمامه لفريق السواحلي الليبي، وسيتواجد في معسكر الفريق استعدادا للموسم الجديد".

وأضاف: "اللاعب تلقى عروض من الدوري المصري، لكن كان يرغب في خوض تجربة احترافية جديدة".

وتابع: "اللاعب وقع على عقد لمدة موسم، قابل للتجديد في الفترة المقبلة بموافقة الطرفين".

يذكر أن محمود علاء، قد أعلن في وقت سابق رحيله عن الزمالك بشكل رسمي، بعد إنهاء تعاقده مع الفارس الأبيض بشكل رسمي.

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