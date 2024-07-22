"الدوري المصري".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تقام اليوم الإثنين، العديد من المباريات، في الكثير من المسابقات والمنافسات، أبرزها إقامة 3 مباريات ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتشهد مباريات الدوري المصري اليوم، إقامة مباراة تجمع بين فريقي النادي الأهلي وبيراميدز، في إطار منافسات الجولة الـ31 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:

- الإسماعيلي ضد الجونة.. "أون تايم سبورتس 2".. 5.30 مساءً.

- فيوتشر ضد سموحة.. "أون تايم سبورتس 2".. 9 مساءً.

- الأهلي ضد بيراميدز.. "أون تايم سبورتس 1".. 9 مساءً.

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