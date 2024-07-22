شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الداخلية: كنا نحتاج الفوز على الزمالك.. وسنلعب fair play حتى آخر مباراة والان مع تفاصيل الخبر

عبر عيد مرازيق المدير الفني لفريق الداخلية عن حزنه بعد تأكد هبوط فريقه إلى دوري المحترفين، عقب الهزيمة من الزمالك بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد السلام بالجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وقال مرازيق، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "الزمالك ناد كبير واحترمنا الزمالك بشكل كبير، وشاهدنا مبارياته السابقة، ولعبنا بشكل جيد من أجل الحصول على الثلاث نقاط لأن التعادل لم يكن يفيدنا ووصلنا كثيرا، ولكن كان ينقصنا إنهاء الهجمات أمام المرمى، ونتمنى الأفضل في الفترة القادمة".

وأضاف: "لعبنا بشكل جيد في الشوط الثاني وأحرزنا هدفا وحاولنا إدراك التعادل وهذا لم يحدث وحدث تقصير من بعض اللاعبين ولم نؤد المطلوب لأن المطلوب منا هو المكسب".

وعن هبوط فريقه إلى دوري المحترفين، قال: "حزينون بسبب هبوط فريق الداخلية، والأمور لن تكون لطيفة مع اللاعبين في الفترة القادمة، وحاولنا امتصاص غضبنا، لذا لم ندخل غرفة الملابس عقب المباراة، لذا تأخرنا في البقاء على دكة البدلاء".

واختتم عيد مرازيق تصريحاته قائلا: "ستكون هناك دوافع للفريق من أجل تحقيق مكاسب فنية واستثمارية من المباريات المتبقية بالدوري الممتاز، ومن سيؤدي بشكل جيد سيستمر ومن لم يؤد سيتم استبعاده، وسنلعب "fair play" حتى آخر مباراة، لأن حق الأندية الأخرى علينا أن نلعب لآخر دقيقة".