شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المنتخب الأولمبى: قد يتم استبدال كوكا.. وزيزو سيشارك كجناح والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمود حرب، مدير المنتخب الأولمبي عن موقف أحمد نبيل كوكا، من المشاركة في أولمبياد باريس 2024، بعد تعرضه للإصابة في مباراة أوكرانيا الودية.

وقال محمود حرب، في تصريحات لبرنامج "الكابتن"، مع أحمد حسن على قناة "dmc": "بدأنا معسكرنا من يوم 5 يوليو في القاهرة وسافرنا لـ بوردو يوم 11 يوليو، وخضنا مباراتين وديتين، قدمنا فيهما أداء جيدا، وميكالي سعيد بالأداء والنتيجة، والمستوى البدني للاعبين".

وأضاف: "أحمد نبيل كوكا تعرض لكدمة في وجه القدم في مباراة أوكرانيا، وبدأ في مرحلة التأهيل، ونتمنى أن تظهر نتيجة حالته، ومن المقرر أن يتم حسم موقفه خلال ساعات، وقد يتم استبداله لحين تعافيه وعودته مرة أخرى".

واختتم حرب تصريحاته قائلا: "زيزو سيكون جناح أيمن، ومحمود صابر موقوف في أول مباراتين، والنني سيشارك في مركزه الطبيعي".