شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق ومحمود فتحى يترقبان حسم مصيريهما مع مودرن قبل نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

يترقب ثنائي مودرن سبورت، محمد فاروق لاعب الوسط ومحمود فتحي حارس المرمى، حسم مصيرهما مع الفريق قبل نهاية الموسم الجاري، وذلك في ظل انتهاء عقديهما بنهاية الموسم ويحق لهما التوقيع لأي ناد آخر مجاناً.

ويستعد مودرن سبورت لمباراته المرتقبة أمام سموحة، والمقرر لها اليوم الإثنين بمنافسات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري، وأخطرت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة فريق مودرن سبورت بنقل مباراة سموحة المقبلة بالدوري إلى ملعب استاد السلام بدلاً من ستاد القاهرة الدولي بسبب غلقه لإجراء أعمال الصيانة.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت مودرن سبورت وسموحة في الدور الأول من الدوري قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويحتل مودرن سبورت المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 47 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز في 12 لقاء وتعادل في 11 مواجهة، وخسر 7 مباريات أخرى، وسجل لاعبو مودرن سبورت 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 23.

بينما يحتل سموحة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة، حيث فاز في 12 لقاء وتعادل في 9 مواجهات وخسر 8 مباريات أخرى، وسجل لاعبو سموحة 35 هدفاً واستقبلت شباكهم 31.