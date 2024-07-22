شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يكشف حجم إصابة دونجا وموقفه من مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حجم الإصابة التي تعرض لها نبيل عماد دونجا لاعب الوسط، خلال مباراة الداخلية التي أقيمت، الأحد في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد محمد أسامة أن دونجا تعرض لكدمة خفيفة في القدم، وبناءً عليه تم استبداله بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منعا لتفاقم الإصابة.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي أن اللاعب سيكون جاهزاً للمشاركة في التدريبات المقبلة والاستعداد لمواجهة بيراميدز بشكل طبيعي بعد الاطمئنان على حالته بشكل نهائي.

وحقق فريق الزمالك الفوز على الداخلية بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء، الأحد، على استاد السلام، في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، بهذه النتيجة يدخل الزمالك المربع الذهبي، فيما تأكد هبوط فريق الداخلية لدورى المحترفين.

بهذه النتيجة يقتحم الزمالك المركز الرابع فى جدول الدوري برصيد 45 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق الفوز فى 14 لقاء وتعادل في 6 لقاءات وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 42 هدفاً وتلقت شباكه 27.

فيما تأكد هبوط الداخلية الذى يقع فى المركز الأخير فى جدول الدوري برصيد 19 نقطة، بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 18 مباراة وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 41.