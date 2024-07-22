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المحمودى: محمد حمد لاعب الزمالك على رادار الدورى البرتغالى

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الإثنين، 22 يوليو 2024 01:00 ص

كشف الإعلامي محمد المحمودي عن اهتمام الدورى البرتغالى باللاعب محمد حمد لاعب فريق الزمالك مواليد 2008

وقال المحمودي فى برنامج هاتريك الذى يذاع على قناة أون تايم سبورت، إن محمد حمد لاعب الزمالك على رادار الدورى البرتغالى.

ووجه المحمودى نصيحة إلى مسئولى الزمالك بعدم المغالاة المالية المطلوبة فى اللاعب، مقابل الاستفادة من عائد البيع فى عقد اللاعب حال الموافقة على احترام اللاعب فى البرتغال.

وكان برنامج هاتريك قد استضاف اللاعب فى استوديو أون تايم سبورت، وقال إنه سيكون أفضل من يامين يامال حال الاحتراف بالخارج.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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