شكرا لقرائتكم خبر عن الصفاقسى: يحق لنا شراء كريستو من الأهلى نهائيا مقابل مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث جوهر العذار المتحدث الرسمي لنادي الصفاقسي التونسي، عن كواليس التعاقد مع محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي السابق.

وقال العذار، في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "اتفقنا مع الأهلي على التعاقد مع كريستو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم المقبل، مع وجود بند بأحقية الشراء".

وأضاف: "لدينا علاقة طيبة دائما مع النادي الأهلي ونحب التعامل معه في الصفقات بشكل دائم".

وأتم: "يحق لنا شراء كريستو عقب نهاية إعارته مقابل مليون دولار، وهذا هو الاتفاق المبرم بيننا وبين الأهلي".