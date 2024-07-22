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الصفاقسى: يحق لنا شراء كريستو من الأهلى نهائيا مقابل مليون دولار

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القاهرة - سامية سيد - تحدث جوهر العذار المتحدث الرسمي لنادي الصفاقسي التونسي، عن كواليس التعاقد مع محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي السابق.

وقال العذار، في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "اتفقنا مع الأهلي على التعاقد مع كريستو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم المقبل، مع وجود بند بأحقية الشراء".

وأضاف: "لدينا علاقة طيبة دائما مع النادي الأهلي ونحب التعامل معه في الصفقات بشكل دائم".

وأتم: "يحق لنا شراء كريستو عقب نهاية إعارته مقابل مليون دولار، وهذا هو الاتفاق المبرم بيننا وبين الأهلي".

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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