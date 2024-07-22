الزمالك يقتحم المربع الذهبي بالفوز على الداخلية في الدوري (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح الزمالك في تحقيق الفوز على الداخلية بنتيجة 2-1، في المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة يدخل الزمالك المربع الذهبي، فيما تأكد هبوط فريق الداخلية لدورى المحترفين.

تقدم الزمالك عن طريق يوسف أوباما في الدقيقة 19، بعد ضغط من عمر جابر على حارس مرمى الداخلية رمضان مصطفى لينجح فى استخلاص الكرة ويرسلها لأوباما ليسجل منها الهدف الأول للفارس الأبيض.

وفى الدقيقة 55، تمكن يوسف أوباما من تسجيل الهدف الثاني له وللزمالك.

وفى الدقيقة 65، نجح إيهاب سمير في إحراز هدف الداخلية الوحيد من ركلة جزاء.

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وبهذه النتيجة، يقتحم الزمالك المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق الفوز فى 14 لقاء وتعادل في 6 لقاءات وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 42 هدفاً وتلقت شباكه 27.

على الجانب الآخر، تأكد هبوط فريق الداخلية الذى يقع فى المركز الأخير فى جدول الدوري برصيد 19 نقطة، بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 18 مباراة وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 41.

وبدأ الزمالك مباراته أمام الداخلية بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - أحمد مجدي - عمر جابر

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - ناصر ماهر

خط الهجوم: مصطفى شلبي - يوسف أوباما - مهاب ياسر

فيما بدأ الداخلية مواجهة الزمالك بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: رمضان مصطفى

خط الدفاع : محمود منصور - عبد الرحمن صميدة - معاذ الحناوي - فانوم ألفريد

خط الوسط: محمود حسونة - كليتشي شيميزين - أدهم حامد - شريف دابو - إسلام عبد النعيم

خط الهجوم : يوسف تونجي.