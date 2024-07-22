الأهلي يسعى لتسويق عقدي ديميرال وفيرمينو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت استعدادات الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي للموسم القادم في 7 يوليو الماضي، وكانت البداية في مقر النادي بجدة وإجراء الفحوصات البدنية للاعبين قبل السفر للمعسكر الإعدادي لموسم 2024-2025 منتصف الأسبوع الماضي في النمسا، بقيادة المدرب الألماني ماتياس يايسليه الذي يسعى لتجهيز فريقه جيدا قبل الدخول في غمار منافسات الموسم المقبل.

معسكر مختلف

يعد معسكر الأهلي الحالي مغايرا عن الموسم الماضي، حيث كان الفريق قبل سنة يعسكر في النمسا، ولكن دون وجود المدرب الذي حضر قبل نهاية العسكر بأيام قليلة ولم يشرف على استعدادات اللاعبين، مما كان له تأثير سلبي على الحالة البدنية للاعبين خلال الموسم الماضي إضافة لتأخر التعاقد مع اللاعبين الأجانب، والذي حظر معظمهم بعد نهاية المعسكر.

في حين هذا العام الوضع مختلف، حيث سافر الأهلي لمعسكره الإعدادي تحت قيادة المدرب الألماني ماتياس يايسليه المستمر في تدريب الفريق بعد الموسم الماضي، وتحقيقه المركز الثالث والتأهل لبطولة النخبة الآسيوية.

كما أن كل اللاعبين متواجدون مع البعثة، مما يجعل المعسكر ناجحا بتواجدهم قبل التعزيزات البسيطة التي تسعى إدارة الفريق للتعاقد معهم لتقوية خطوط الفريق وتعزيزه قبل انطلاق الموسم.

تعزيز الخطوط

شهدت الأيام القليلة الماضية إعلان إدارة الأهلي رحيل اللاعب الفرنسي ماكسيمان إلى فنربخشة التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، بعد قرار المدرب بالاستغناء عن خدماته وعدم رغبته بالاستمرار مع الفريق.

ولن يكون الفرنسي الوحيد المغادر، حيث تسعى إدارة الأهلي لتسويق عقدي التركي ميريح ديميرال المطلوب في تركيا إضافة للمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، وتواجه الإدارة صعوبة في التخلص منهما نظرا لرواتبهما المرتفعة، ولن يقبل أي نادي بتقديم الراتب نفسه إلا بموافقة اللاعبين على تخفيض الراتب كما حدث مع ماكسيمان.

ووضعت إدارة النادي خيارات عدة للتعاقد معها لتعزيز صفوف الفريق، يأتي في مقدمة هذه الأسماء المهاجم الأرجنتيني لوتارو مارتنيز بطلب من المدرب، وتم رفع اسمه للجنة الاستقطاب للتفاوض معه وفريقه الإنتر، والسعي في اقناع اللاعب للقدوم للدوري السعودي.

ومن ضمن الخيارات الأجنبية أيضا لاعب خط وسط روما والمنتخب الأرجنتيني لياندرو باريديس إضافة لأسماء أخرى وضعتها الإدارة كخيارات بديلة.

بطولات منتظرة

الموسم المقبل سيكون مختلفا للأهلي عن الموسم الماضي الذي كان ينافس فيه الفريق على بطولتين فقط دوري روشن وكأس الملك، والذي غادر الأخيرة مبكرا وحصل في الأولى على المركز الثالث بنهاية الموسم وهو الهدف الموضوع من النادي قبل انطلاق الموسم الذي كان فيه الأهلي يلملم شتاته.

الآن يستعد الفريق في النمسا بكل قوة للدخول في غمار منافسات الموسم الذي يعلم جيدا المدرب ماتياس صعوبته كون فريقه سينافس على 4 بطولات ستكون البداية في منتصف أغسطس المقبل، حين يواجه الهلال في نصف نهائي السوبر، ويسعى بكل قوة لتكون هذه الكأس هي العودة لبوابة البطولات.

ويخوض الأهلي عقب نهاية السوبر منافسات دوري روشن السعودي وكأس الملك والأهم المشاركة القارية في بطولة النخبة الآسيوية.

الأهلي في الصيف: