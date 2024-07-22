ميركاتو القادسية يحرج المفاوض الشبابي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جلب نادي القادسية من أجل تدعيم صفوفه في الموسم الجديد، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي نجوما عالميين كانوا على رادار نادي الشباب، سواء هذا الموسم أو في المواسم السابقة، قبل أن يختاروا خوض تجربتهم الاحترافية الجديدة من بوابة الصاعد حديثا إلى دوري روشن السعودي، وكان آخرها صفقة المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج.

وعبر مسيرته الذهبية مع كبار الأندية الأوروبية، مثل برشلونة وتشيلسي وآرسنال وميلان، ووصولا إلى مارسيليا الفرنسي، لطالما كان المهاجم أوباميانج، هدفا للعديد من أندية دوري روشن السعودي، حيث ارتبط اسمه بالهلال والنصر خلال مواسم الانتقالات السابقة.

وبعد تألقه اللافت في صفوف مارسيليا، خلال الموسم الماضي، وتسجيله 30 هدفا وصناعة 11 تمريرة حاسمة في 51 مباراة، كان أوباميانج مطلوبا بقوة من قِبل نادي الشباب، الذي أراد تدعيم صفوفه بالنجم الجابوني.

ولكن مفاوضات الشباب اصطدمت بتدخل مفاجئ من نادي القادسية، والذي كسر صمود إدارة مارسيليا التي أرادت بقاء هدافها، ليعلن رسميا عن تعاقده مع أوباميانج، صاحب الـ35 عاما، بعقد لمدة موسمين، حتى صيف 2026، مقابل 9 ملايين يورو.

ورغم إبرام نادي القادسية، للعديد من الصفقات الصيفية الناجحة، إلا أن هناك صفقات لم يتمكن ممثل الشرقية من حسمها لأسباب مختلفة، والتي بدت عليها سمة واحدة، وهي أنها أيضا كانت محل منافسة مع نادي الشباب السعودي.

حيث أبدى الشباب اهتمامًا بضم المهاجم الإسباني ألفارو موراتا، من صفوف أتلتيكو مدريد، خلال موسم الميركاتو الشتوي الماضي، واستمر الاهتمام الشبابي باللاعب حتى الصيف، قبل أن يدخل القادسية على رادار الصفقة، حيث تقدم على الشباب في سباقه للحصول على توقيع اللاعب، قبل أن يقرر البقاء في أوروبا، بعد انتقاله إلى صفوف ميلان الإيطالي بعقد لمدة 4 مواسم، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل امتد أيضا إلى صفقة الدولي الفرنسي ألكساندر لاكازيت، مهاجم ليون الفرنسي، والذي كان - أيضا - محل اهتمام الشباب، قبل أن يدخل القادسية بقوة، ويتوصل لاتفاق مع اللاعب براتب يقدر بمبلغ 30 مليون يورو على عامين، إلا أن لاكازيت، المنضم لقائمة فرنسا في دورة الألعاب الأولمبية، قرر في اللحظة الأخيرة، البقاء مع ناديه ليون، والذي يرتبط معه بعقد حتى يونيو 2025.

قائمة ميركاتو القادسية: