دي بروين يوافق على الانتقال إلى الاتحاد

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ويستعد النجم البلجيكي للانتقال رسميا إلى صفوف الاتحاد السعودي، بعد الموافقة على الشروط الشخصية، تمهيدا للعب إلى جانب الثنائي الفرنسي: كريم بنزيما، ونغولو كانتي.
ويطمح اللاعب البالغ من العمر 33 عاما، إلى بدء حقبة جديدة من بوابة الدوري السعودي، إذ أظهر في وقت سابق انفتاحا ملحوظا على اللعب في المسابقة المحلية السعودية الموسم المقبل.
تبقى الآن، انتهاء المفاوضات بين مانشستر سيتي والاتحاد السعودي على قيمة صفقة اللاعب، الذي لديه عام وحيد فقط في عقده الراهن مع الفريق الإنجليزي.
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