مواجهات مرتقبة في نهائيات كأس العالم للرياضات الالكترونية

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جاء تأهل «G2 Esports» بعد تغلبه على فريق «Virtus.pro» بنتيجة 2-0، خلال المواجهة التي أقيمت على مسرح «Amazon أرينا»، ليضرب موعدا مع فريق «NAVI» الذي تفوق على فريق «MOUZ» بنتيجة 2-1.
وسيحصل الفريق الفائز على أكبر حصة من مجموع جوائز البطولة البالغ مليون دولار، إضافة إلى درع البطولة، و1000 نقطة في سباق الحصول على كأس العالم للرياضات الالكترونية.
وعلى الصعيد ذاته، نجح فريق «Team Falcons» في الوصول إلى نهائي القسم السفلي من بطولة «دوتا 2 - الرياض ماسترز»، بعد فوزه على فريق «Tundra Esports» بنتيجة 2-0، إذ سيواجه فريق «Team Liquid»، وسيتجه الفائز للقاء فريق «Gaimin Gladiators» في النهائي الكبير الذي يقام في «Qiddiya أرينا».
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