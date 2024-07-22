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مواجهات مرتقبة في نهائيات كأس العالم للرياضات الالكترونية

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- بواسطة أيمن الوشواش - حجز فريق «G2 Esports» مقعده في النهائي الكبير لبطولة «كاونتر سترايك 2»، ضمن بطولات كأس العالم للرياضات الالكترونية التي تستضيفها العاصمة الرياض، حتى الـ25 من أغسطس المقبل.

جاء تأهل «G2 Esports» بعد تغلبه على فريق «Virtus.pro» بنتيجة 2-0، خلال المواجهة التي أقيمت على مسرح «Amazon أرينا»، ليضرب موعدا مع فريق «NAVI» الذي تفوق على فريق «MOUZ» بنتيجة 2-1.

وسيحصل الفريق الفائز على أكبر حصة من مجموع جوائز البطولة البالغ مليون دولار، إضافة إلى درع البطولة، و1000 نقطة في سباق الحصول على كأس العالم للرياضات الالكترونية.

وعلى الصعيد ذاته، نجح فريق «Team Falcons» في الوصول إلى نهائي القسم السفلي من بطولة «دوتا 2 - الرياض ماسترز»، بعد فوزه على فريق «Tundra Esports» بنتيجة 2-0، إذ سيواجه فريق «Team Liquid»، وسيتجه الفائز للقاء فريق «Gaimin Gladiators» في النهائي الكبير الذي يقام في «Qiddiya أرينا».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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