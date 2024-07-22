شكرا لقرائتكم خبر مواجهات مرتقبة في نهائيات كأس العالم للرياضات الالكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حجز فريق «G2 Esports» مقعده في النهائي الكبير لبطولة «كاونتر سترايك 2»، ضمن بطولات كأس العالم للرياضات الالكترونية التي تستضيفها العاصمة الرياض، حتى الـ25 من أغسطس المقبل.

جاء تأهل «G2 Esports» بعد تغلبه على فريق «Virtus.pro» بنتيجة 2-0، خلال المواجهة التي أقيمت على مسرح «Amazon أرينا»، ليضرب موعدا مع فريق «NAVI» الذي تفوق على فريق «MOUZ» بنتيجة 2-1.

وسيحصل الفريق الفائز على أكبر حصة من مجموع جوائز البطولة البالغ مليون دولار، إضافة إلى درع البطولة، و1000 نقطة في سباق الحصول على كأس العالم للرياضات الالكترونية.

وعلى الصعيد ذاته، نجح فريق «Team Falcons» في الوصول إلى نهائي القسم السفلي من بطولة «دوتا 2 - الرياض ماسترز»، بعد فوزه على فريق «Tundra Esports» بنتيجة 2-0، إذ سيواجه فريق «Team Liquid»، وسيتجه الفائز للقاء فريق «Gaimin Gladiators» في النهائي الكبير الذي يقام في «Qiddiya أرينا».