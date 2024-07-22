بايرن يشترط 30 مليون يورو لرحيل مزراوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفض بايرن ميونخ الألماني التخلي عن شروطه للسماح للمدافع المغربي نصير مزراوي بالرحيل عن النادي البافاري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الراهنة.

وأكد الصحفي الشهير «فلوريان بليتنبرغ» من سكاي سبورتس، أن العملاق البافاري يرفض التقليل من شروطه المالية للتخلي عن خدمات النجم المغربي، ويشترط الحصول على 30 مليون يورو نظير بيع عقده خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويرغب بايرن ميونخ في كسب أكبر قدر من الأموال من صفقة بيع عقد نصير مزراوي، للاستفادة من هذه الأموال في تعزيز صفوفه، خاصة على صعيد خط الدفاع، بعد موسم مخيب للآمال فشل فيه العملاق البافاري في إحراز الألقاب.

ورغم عدم مشاركته أساسيا بانتظام في الموسم الماضي، إلا أن بايرن ميونخ يثق في قدرته على بيع عقد اللاعب المغربي مقابل (30) مليون يورو، خاصة أن عقد الأخير ما زال ممتدا حتى الثلاثين من يونيو 2026.

بايرن ميونخ مطالب بالتنازل لتسهيل رحيل نصير مزراوي، ورغم قدرات الظهير الأيمن المغربي، البالغ من العمر (26) عاما، إلا أن اللاعب لم يتلق حتى الآن عروضا رسمية من أندية أوروبية أخرى.

وأظهرت أندية سابقة اهتماما بخدمات مزراوي، أمثال يوفنتوس الإيطالي، لكن السوق الصيفية لم تشهد تحركات رسمية لإتمام الصفقة، الأمر الذي دفع البعض لمطالبة إدارة بايرن ميونخ بتخفيض شروطها المالية، في الوقت الذي ربطته معلومات أخرى بالعودة إلى أياكس أمستردام.

ويرغب الفريق الألماني في الحصول على (30) مليون يورو نظير بيع اللاعب المغربي، بسبب إنفاقه أخيرا المبلغ ذاته للتعاقد مع بديله ساشا بوي.

وانضم نصير مزراوي إلى صفوف بايرن ميونخ عام 2022 في صفقة انتقال حر، قادما من أياكس أمستردام الهولندي، ومنذ ذلك الوقت خاض 55 مباراة مع العملاق البافاري عبر مختلف المسابقات.

فيما تبدو أندية عدة مهتمة بالحصول على خدماته، يتقدمها يوفنتوس الإيطالي.