شكرا لقرائتكم خبر ليفربول يبحث عن بديل محمد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين يسيطر الغموض على مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي هذا الصيف، يبحث ليفربول فكرة التعاقد مع صفقة مفاجئة لتعويض النجم المصري، في ظل تبقي عام وحيد على عقده الراهن.

وحسب موقع (OneFooTBall)، يتطلع ليفربول للتعاقد مع الياباني تاكيفوسا كوبو، لاعب خط وسط ريال سوسيداد الإسباني، لتعويض الفرعون المصري حال رحل الأخير.

ويخطط ليفربول للتقدم بعرض تصل قيمته إلى 55 مليون جنيه إسترليني، للظفر بخدمات الياباني الشاب، البالغ من العمر 23 عاما، بتوصية خاصة من المدرب الهولندي آرني سلوت.

مع دخول المهاجم المصري البالغ من العمر 32 عاما، عامه الأخير في عقده الراهن مع ليفربول، دون توصل الطرفين إلى اتفاق لتجديد هذا العقد، بات الجناح الأيمن الياباني هو المرشح المثالي لتعويض قائد منتخب مصر الموسم المقبل.

يتميز تاكيفوسا كوبو بالسرعة والمهارة والرؤية المميزة داخل أرضية الملعب، وقد راهن كثيرون على إمكان تحوله لنجم كبير في عالم كرة القدم، حال عودته للعب مع أندية عملاقة في أوروبا خلال المستقبل.

ومن المتوقع أن يعرض ليفربول راتبا كبيرا للشاب الياباني، يبلغ (12.5) مليون جنيه إسترليني سنويا، أي ما يعادل 240 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، مما سيجعله أحد أعلى اللاعبين دخلا في أنفيلد على الإطلاق.

تأتي هذه الأنباء لتزيد الغموض حول مستقبل الملك المصري، بعد جدل كبير سيطر على وجهته المنتظرة خلال الموسم الجديد، خاصة أن عاما وحيدا يتبقى على عقده الراهن.

وعانى النجم المصري من تراجع كبير في مستواه، إثر تعرضه لإصابة في أوتار الركبة خلال النصف الثاني من الموسم الماضي، ليفقد كثيرا من قدراته التهديفية وسرعته، قبل أن يظهر بحالة بدنية مميزة في الفترة التحضيرية للموسم القادم، مع المدرب الجديد سلوت.