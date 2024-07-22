شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يستدرج الجونة بحثاً عن استعادة الانتصارات فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

في الخامسة والنصف مساءً يستضيف النادي الإسماعيلي نظيره الجونة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة دوري NILE، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي.

ويحتل النادي الإسماعيلي المركز الـ14 في جدول مسابقة الدوري برصيد 31 نقطة، حصدها الدراويش بعد خوض 30 مباراة، حيث فاز الفريق الأصفر في 7 مباريات، وتعادل في 10 لقاءات وخسر 13 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو الإسماعيلي 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 35.

بينما يحتل فريق الجونة المركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز الفريق الساحلي في 7 مباريات وتعادل في 11 لقاء، وخسر 12 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو الجونة، 28 هدفاً واستقبلت شباكهم41.

ويبحث فريق الإسماعيلي، بقيادة مدربه إيهاب جلال، عن استعادة الانتصارات لتحسين أوضاع الفريق فى جدول مسابقة الدوري، خاصة أن الدراويش لم يتذوقوا طعم الانتصارات خلال آخر 8 مباريات بمسابقة الدوري، حيث يرجع آخر قوز للفريق الأصفر على حساب الداخلية بهدف نظيف في 9 مايو الماضي.

بينما على الجانب الآخر، يدخل فريق الجونة بقيادة مدربه علاء عبد العال، مباراة اليوم، باحثاً عن تحقيق نتيجة إيجابية للابتعاد عن منطقة الخطر في قاع الجدول، خاصة وأن الفريق الساحلي لم يتذوق طعم الانتصارات في المسابقة المحلية منذ 11 مباراة.