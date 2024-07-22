شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر قرار جوميز النهائى فى صفقة إسحاقو يعقوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولو نادى الزمالك الحصول على القرار النهائي من البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الكروى الأول بشأن صفقة الغاني إسحاقو يعقوبو لاعب فريق البنك الأهلي، الذى انتهي تعاقده مع ناديه.

وحصل الزمالك على توقيع إسحاقو يعقوبو، نظرًا لانتهاء تعاقد اللاعب مع فريق البنك الأهلى، وأصبح من حقه التوقيع لأى ناد بشكل حر، ويرغب مسئولو الزمالك فى تدعيم الجبهة اليسرى الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن يتم عرض الصفقة على جوميز للبت فيها، سواء بالموافقة على إتمامها أو رفضها، ويفضل مسئولو الزمالك التعاقد مع إسحاقو يعقوب عن ضم الظهير الأيسر الكاميروني جوناثان نجويم لاعب مودرن سبورت، خاصة أن إسحاقو يبلغ من العمر 30 عاما فى حين يبلغ جوناثان 32 عاما، بخلاف ارتباطه مع ناديه بعقد مازال سارياً.