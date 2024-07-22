شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة ضيفاً ثقيلاً على مودرن سبورت فى الدوري.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يحل فريق سموحة، فى التاسعة مساءً، ضيفاً ثقيلاً على مودرن سبورت، في اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة دوري NILE، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في الدور الأول من الدوري قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويحتل مودرن سبورت المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري برصيد 47 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز في 12 لقاء وتعادل في 11 مواجهة، وخسر 7 مباريات أخرى، وسجل لاعبو مودرن سبورت 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 23.

بينما يحتل سموحة المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة، حيث فاز فى 12 لقاء وتعادل في 9 مواجهات وخسر 8 مباريات أخرى، وسجل لاعبو سموحة 35 هدفاً واستقبلت شباكهم 31.

وكان سموحة قد تغلب في الجولة الماضية على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف، بينما خسر مودرن سبورت أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف، وتشهد مواجهة اليوم صراع من نوع خاص بين الفريقين، حيث يبحث مودرن سبورت بقيادة مدربه طلعت يوسف عن استعادة الانتصارات والحفاظ على المركز الرابع في جدول الدوري، بينما يسعى سموحة بقيادة أحمد سامي إلى العودة للإسكندرية بثلاث نقاط ثمينة وانتزاع المركز الرابع بجدول الدوري.