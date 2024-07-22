جدول مباريات اليوم الإثنين 22 يوليو 2024 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم بوابة الخليج 365، جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين، الموافق 22 يوليو 2024، حيث تقام العديد من المباريات الهامة والقوية سواء رسمية أو ودية استعدادا للموسم الجديد في الدوريات الأوروبية.

حيث تقام الليلة ثلاث مباريات مشتعلة في بطولة الدوري المصري، أبرزها صدام الأهلي وبيراميدز في قمة الجولة الـ31 من الدوري المصري.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الإسماعيلي X الجونة – الساعة 5:30 مساء على قناة ON Time Sports 1 HD

مودرن سبورت X سموحة – الساعة 9 مساء على قناة ON Time Sports 2 HD

بيراميدز X الأهلي – الساعة 9 مساء على قناة ON Time Sports 1 HD

مواعيد مباريات ودية

إنتر ميلان X بيرجوليتزي – الساعة 7:30 مساء

كوشيتسا X روما – الساعة 8:30 مساء