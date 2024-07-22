قرار حاسم من الجبلاية بعد أزمة ودية كاظمة الكويتي

ياسر رشاد - القاهرة - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة وضع بعض الضوابط منعاً لتكرار أزمة مباراة نادي كاظمة الكويتي مع تليفونات بني سويف، بعدما تعرض النادي الكويتي للخداع وَتبين أنه واجه فريقا من الهواة بدلا من التليفونات.

وقرر المجلس عدم السماح بإقامة أي مباريات ودية لكافة الفرق الخارجية، سواء منتخبات أو أندية، دون الحصول على إذن مسبق من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم.

كما قرر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة المنظمة للمباراة حفاظا على حقوق النادي الكويتي ولعدم تكرار هذا الموقف.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا بعد الواقعة قال فيه: "تابع الاتحاد المصري عن كثب ما تم تداوله خلال الساعات الماضيه من اخبار متعلقه بالمباراة الوديه التي تمت بين نادي كاظمه الكويتي و نادي تليفونات بني سويف في اطار معسكره التدريبي داخل مصر و الذي تنظمه احدى الشركات الخاصه و في ضوء البيان الذي اصدره نادي كاظمه الكويتي حيال هذا الامر يوضح الاتحاد المصري انه على الرغم من عدم التنسيق المسبق بين الجانب الكويتي و الاتحاد المصري لكره القدم إلا ان الاتحاد المصري سيقوم بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد الكويتي لكره القدم لكشف كافه الملابسات المتعلقة بهذا الموضوع واتخاذ الاجراءات القانونيه حيالها.

ويهيب الاتحاد المصري بكافة الاتحادات و الاندية الخارجيه التنسيق المسبق مع الاتحاد المصري لكرة القدم عند اقامه اي معسكرات تدريبية او مباريات ودية داخل جمهورية مصر العربية وذلك لتقديم كافة أوجه الدعم مع التأكيد على انه لن يسمح بإقامة اي مباريات وديه لكافة الفرق الخارجيه دون الحصول على إذن مسبق من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم.