سمير عثمان يقترب من رئاسة لجنة الحكام

ياسر رشاد - القاهرة - اقترب سمير عثمان الحكم الدولى السابق من تولى منصب رئيس لجنة الحكام الرئيسية خلال الموسم المقبل خلفا للبرتغالى بيريرا الذى استقر الرأي داخل الجبلاية على رحيله بنهاية تعاقده في أغسطس المقبل.

وشهدت الأيام الماضية تأكيدات من داخل اتحاد الكرة بالاتجاه لعدم تمديد تعاقد بيريرا بعد الأزمات الكثيرة التي شهدتها المباريات، وشن أغلب فرق الدورى هجوم على البرتغالي بسبب سوء مستوى التحكيم والأخطاء المتكررة بخلاف المشاكل الأخرى، أبرزها شكوى الحكم محمود عاشور من اضطهاده وعدم إدارته لأى مباراة، رغم أنه مصنف أفضل حكام أفريقيا في تقنية الفار، وكذلك مشكلة محمد الحنفى والصباحى، وغيرها من الأزمات التي دفعت الجبلاية للاستقرار على رحيل بيريرا.

وعلمت الخليج 365 أن بديل بيريرا سيكون مصريا من أصحاب الخبرات والتاريخ الكبير، فضلا عن علاقته الجيدة مع كل أسرة التحكيم، وهناك أسماء ترددت بقوة، أبرزها سمير عثمان الي أصبح قريب بشكل كبير وياسر عبد الرؤوف وجهاد جريشة، وخلال الساعات الماضية ارتفعت أسهم سمير عثمان، وباتت فرصة أكبر في تولى قيادة التحكيم خلال الموسم الجديد.