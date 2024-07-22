على طريقة شهد وجنة.. قرار عجيب من اللجنة الأولمبية الهولندية

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مؤخرا الأزمة الشهيرة بين كل من شهد سعيد وجنة عليوة ثنائي منتخب مصر للدراجات بقرار حاسم من اللجنة الأولمبية المصرية قبل بداية أولمبياد باريس 2024 التي تقام خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل.

حيث أصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، بيانا رسميا بشأن موقف مشاركة شهد سعيد في الأولمبياد وذلك على خلفية أزمتها مع اللاعبة جنة عليوة في بطولة الجمهورية للدراجات التي أقيمت في السويس، بعدم أحقية اللاعبة شهد سعيد المشاركة في أي مسابقة دولية، بما في ذلك دورة الألعاب الأوليمبية بباريس 2024، لإيقافها لمدة عام حتى 26 إبريل 2025.

وفي واقعة مشابهة، ولكن في هولندا، جاء الأمر مختلف تماما، حيث قررت اللجنة الأولمبية الهولندية، إبقاء ستيفن فان دي فيلدي، لاعب الفريق الأولمبي للكرة الطائرة الشاطئية والمُدان بتهمة هتك عرض قاصر في 2016، منعزلاً عن الرياضيين الآخرين خلال الألعاب الأولمبية في باريس.

وسيُحرم فان دي فيلدي من التواصل مع الرياضيين الآخرين والإقامة في القرية الأولمبية والتحدّث إلى الصحافيين، وذلك من أجل "ترسيخ الهدوء"، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الهولندية.

وحُكم على فان دي فيلدي، البالغ من العمر (29 عاماً)، بالسجن أربعة أعوام في 2016 بعد اعترافه بهتك عرض فتاة تبلغ من العمر (12 عاماً)، وفقاً لصحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية.

وقضى الرياضي جزءاً من عقوبته في بريطانيا قبل نقله إلى هولندا حيث أُطلق سراحه، قبل أن يعود لمزاولة اللعبة في 2017.

ولم تناقش اللجنة الأولمبية في هولندا عدم مشاركة اللاعب في أولمبياد باريس 2024، بل دعمت موقفه للاستفادة منه مع وضع بعد الضوابط أهمها عزل اللاعب بعيدا عن الرياضيين والصحفيين.

ومن جانبه قال بيتر فان دين هونغنباند، رئيس الخليج 365 الهولندي في الألعاب الأولمبية في باريس، في تصريح للتلفزيون الرسمي الهولندي، إنه متفاجئ بالضجة المحيطة بهذا الرياضي.

وتابع: إنه ناشط في الرياضة الدولية وفي عالم الكرة الطائرة الشاطئية منذ وقت طويل، شارك في كؤوس عالم وفي بطولات أوروبا، لكنكم لا ترون إلا ما يحدث خارج الملعب، تتضخّم الأمور حول الألعاب.

واستطرد السبّاح السابق الذي يعتقد أن فان دي فيلدي "صامد بقوة على الرغم من الضجّة"، وتابع: اتخذنا تدابير جيدة معاً، كل الرياضيين أعزاء عليّ وأحاول دعمهم.