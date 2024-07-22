تشكيل الاهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - إستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تشكيل فريقه الأساسي الذي يحل ضيفاً على بيراميدز مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويجري مارسيل كولر تغييرات بالجملة في التشكيل الذي خاص به مباراة الالومنيوم الأخيرة في دور ال ٣٢ من كأس مصر والتي فاز بها بهدف نظيف.

ويفقد الأهلي جهود 4 لاعبين للإصابة وهم عمرو السولية واحمد عبد القادر ومحمود متولي وعلي معلول، بجانب الثلاثي احمد نبيل كوكا وحمزة علاء وكريم الدبيس للتواجد مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز

حارس المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - كريم فؤاد.

خط الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - غمام عاشور.

خط الهجوم: بيرسي تاو - حسين الشحات - وسام أبوعلي.