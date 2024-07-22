جوميز: منتخب مصر يضم العديد من النجوم وتجربتي مع الإسماعيلي لم تكتمل

ياسر رشاد - القاهرة - علق الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني لمنتخب بتسوانا ومدرب الإسماعيلي السابق على مواجهة منتخب مصر ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025.

وقال جوميز في تصريحات تليفزيونية: “ قرعة تصفيات امم افريقيا ٢٠٢٥ كانت صعبة لان منتخب بوتسوانا في التصنيف الرابع ولذلك توقعنا ان نكون في مجموعة قوية وسنواجه منتخبات كبيرة مثل مصر وايضا منتخبا موريتانيا وكاب فيردي يقدمان كرة جيدة ”.

وتابع: “ منتخب بوتسوانا شارك في بطولة امم افريقيا من قبل مرة واحدة في نسخة ٢٠١٢ وهدفنا استغلال الفرصة للتأهل مرة اخرى والمشاركة في نهائيات كاس الامم بالمغرب ٢٠٢٥ والكرة في بوتسوانا تتطور ”.

وأضاف: “ منتخب مصر يمتلك لاعبين مميزين ومجموعة هجومية قوية ليس فقط محمد صلاح لكن هناك لاعبين آخرين وهم احمد سيد زيزو و محمود حسن تريزيجيه ، وقمنا بدراسة ومشاهدة كافة مباريات منتخب مصر في الفترة الماضية ولديكم قوة هجومية، وهدفنا ان نحقق افضل اداء خلال مواجهة مصر عند بداية التصفيات الافريقية في سبتمبر المقبل ”.

وأكمل: “ للأسف لم استمر كثيرا كمدرب مع فريق الاسماعيلي ولكن الظروف الصعبة بسبب كورونا لم تساعدني على الاستمرار مع هذا النادي ولكنها كانت تجربة جيدة لي وتعرفت على لاعبين جيدين مثل عبدالرحمن مجدي واحمد مدبولي، تلقيت منذ ٤ سنوات عروض تدريبية من اندية مصرية لكنها لم تكن جيدة ولذلك رفضتها ”.



وأتم: “ كرة القدم لعبة رائعة، ومنتخب بوتسوانا بدأ تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ بعروض جيدة ولدينا ٦ نقاط ، ولا اعرف ما هي عدد النقاط التي يمكن ان نخطي بها عندما نواجه مصر في تصفيات افريقيا ٢٠٢٥ ولكننا نتمنى ان نحصد النقاط الست امام منتخب مصر وهو فريق قوي بقيادة لاعب نموذجي وهو محمد صلاح ”.