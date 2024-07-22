التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الأهلي في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - إستقر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز على تشكيل فريقه الأساسي الذي يواجه الأهلي مساء اليوم الإثنين على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

حصل بيراميدز على دفعة كبيرة بعد رفع الايقاف عن نجمه رمضان صبحي في قضية المنشطات، وخضوع اللاعب لبرامج مكثف تمهيدا للاستعانة به أمام الأهلي في ظل غياب ابراهيم عادل المتواجد حاليا مع المنتخب الأولمبي برفقة زميله بالفريق محمود صابر.

كما تشهد مباراة اليوم عودة محمد لشيبي للتشكيلة الاساسية بعدما فضل المدير الفني الكرواتي الإبقاء عليه على مقاعد البدلاء في المباراة الأخيرة بين الفريقين.

تشكيل بيراميدز المتوقع لمباراة الأهلي

حارس المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي.

خط الوسط: هند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي.

خط الهجوم: مصطفى فتحي - فيستون ماييلي - فخري لاكاي.