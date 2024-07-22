الليلة.. الأهلي يصارع بيراميدز في موقعة نارية بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية مساء اليوم الاثنين، صوب استاد الدفاع الجوي، لمتابعة المواجهة الهامة والحاسمة بين الأهلي وبيراميدز ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري الممتاز.

ويتصدر نادي بيراميدز جدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة، بينما يأتي الأهلي ثانيا بـ64 نقطة، لكن يتبقى للأخير 3 لقاءات مؤجلة.

ويدير اللقاء طاقم تحكيم الماني بقيادة فيليكس تسفاير الذي ظهر في بطولة اليورو الأخيرة، ومعه روبرت كيمبتير ويان زيدال مساعدين، ودانيال شلاجر حكما رابعا، وساشا ستيجمان حكما للفيديو، ويساعده ميايك بيكيل.

ويبحث الأهلي عن تكرار فوزه على بيراميدز منافسه الوحيد على اللقب، بعد الانتصار عليه في مواجهة الدور الأول بثلاثية مقابل هدفين، للحفاظ على فارق النقاط واستمرار سلسلة الانتصارات المتتالية بعد الفوز في 14 مباراة والاقتراب خطوة جديدة نحو اللقب.

وحرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على شراء تذاكر الدرجة الثالثة المخصصة لجماهيره، ردا على قرار إدارة بيراميدز بزيادة أسعار التذاكر إلى 200 جنيه.

غيابات بالجملة في الاهلي

ويفقد الأهلي جهود 4 لاعبين للإصابة وهم عمرو السولية واحمد عبد القادر ومحمود متولي وعلي معلول، بجانب الثلاثي احمد نبيل كوكا وحمزة علاء وكريم الدبيس للتواجد مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس.

في المقابل، يسعي بيراميدز بقيادة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش إلى الثأر من خسارته في الدور الأول، لإيقاف سلسلة انتصارات الأهلي المتتالية والحفاظ على آماله في التتويج باللقب الاول له.

وتوقف قطار انتصارات بيراميدز في الدوري بعد الهزيمة من الأهلي في الاسبوع الماضي، قبل ان يحقق السماوي فوزا عريضاً على النصر برباعية نظيفة في دور ال 32 من كأس مصر.

وتلقي بيراميدز دعما كبيرا من نادي لافيينا برئاسة محمود الاسيوطي المالك السابق للنادي، الذي أعلن حشد جميع عناصره من ناشئين وأولياء الأمور لتشجيع الفريق السماوي ضد الأهلي.

وحصل بيراميدز على دفعة كبيرة بعد رفع الايقاف عن نجمه رمضان صبحي في قضية المنشطات، وخضوع اللاعب لبرامج مكثف تمهيدا للاستعانة به أمام الأهلي في ظل غياب ابراهيم عادل المتواجد حاليا مع المنتخب الأولمبي برفقة زميله بالفريق محمود صابر.