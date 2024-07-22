شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتحدى بيراميدز فى موقعة حسم لقب الدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يدخل فريق الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، أهم مبارياته هذا الموسم حينما يواجه بيراميدز فى التاسعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري في مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

مباراة الأهلى وبيراميدز الليلة بمثابة محطة فاصلة فى مشوار الفريقين نحو تحقيق لقب الدوري، ويسعى كل منهما لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتعزيز حظوظه في التتويج باللقب.

وحقق بيراميدز 14 انتصارًا تواليًا في الدوري المصري قبل أن يخسر من الأهلى بثلاثية مقابل هدفين في آخر ظهور بالمسابقة، ليفتش عن رد الاعتبار في لقاء الليلة للتمسك بحظوظه في التتويج بالدوري المصري للمرة الأولى في تاريخه.



وحقق الأهلى 14 انتصارا متتاليا فى الدوري المصري ليعزز فرصه فى الحفاظ على لقبه كبطل للمسابقة، لاسيما بعد تتويجه بطلا لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.



مباراة الاهلى وبيراميدز مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.



ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الألومنيوم لضمان تحقيق انتصار جديد على بيراميدز ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.



ويحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 63 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز في 20 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 59 هدفاً وتلقت شباكه 23.



فيما يحتل بيراميدز المركز الأول بـ جدول الدوري برصيد 68 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق 21 فوز وتعادل في 5 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل 51 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدف.

وفاز الأهلى على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما خسر بيراميدز من الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في آخر ظهور بالمسابقة.

من جهته طالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، لاعبيه بضرورة حصد الفوز الليلة لتعزيز فرصهم بالتتويج بالدوري، ويستعيد المارد الاحمر جهود محمد الشناوى ومحمد عبد المنعم وحسين الشحات وإمام عاشور فى لقاء الليلة بعد غيابهم عن لقاء الألومنيوم بكأس مصر للراحة فيما يستمر غياب على معلول وعمرو السولية وأحمد عبد القادر ومحمود متولى للإصابة وكريم الدبيس وحمزة علاء وأحمد نبيل كوكا للتواجد مع المنتخب الاوليمبى في أولمبياد باريس.

ويعقد كولر آمالا عريضة على لاعبيه المتألقين أمثال وسام أبو على وإمام عاشور وحسين الشحات ومروان عطية ومحمد الشناوى لتحقيق الفوز الليلة.

وفي المقابل، طالب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفنى لبيراميدز، لاعبيه باستعادة عروضهم القوية وتحقيق الفوز على حامل اللقب من أجل الاقتراب من حلم التتويج بالدوري للمرة الأولى فى تاريخهم، ويستعيد بيراميدز جهود نجمه رمضان صبحى بعد انتهاء الإيقاف.

ويضع كرونسلاف يورتشيتش آمالا عريضة على لاعبيه المتألقين ماييلى ومصطفى فتحى ومهند لاشين وفخري لاكاري ووليد الكرتى وبلاتى توريه وأحمد الشناوى لتحقيق الفوز على الأهلى الليلة.