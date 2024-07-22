شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يستقر على تشكيل المنتخب الأولمبى أمام الدومينيكان فى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

استقر روجيريو ميكالى المدير الفني للمنتخب الأولمبى على التشكيل الذى سيخوض به الفراعنة مباراة الدومينيكان الأربعاء المقبل فى افتتاح مشواره بأولمبياد باريس 2024.

ويضم التشكيل كلاً من، حمزة علاء في حراسة المرمى، أحمد عيد، عمر فايد، حسام عبد المجيد، كريم الدبيس، أحمد نبيل كوكا، محمد شحاتة، محمد النني، أحمد سيد زيزو، أحمد عاطف قطة وأسامة فيصل.

ومن المقرر أن يدفع ميكالى بأحمد عاطف قطة فى مركز الجناح الأيسر، على أن يشارك زيزو فى مركزه الأساسى كجناح أيمن لتحقيق أقصى استفادة من اللاعب الدولى.

وحسام عبد المجيد وعمر فايد ومحمد طارق وأحمد عيد وكريم الدبيس ومحمد مغربى وأحمد سيد عبد النبى ومحمد حمدى فى الدفاع.

ومحمد الننى ومحمود صابر وأحمد نبيل كوكا وزياد كمال ومحمد شحاتة فى الوسط.

وأحمد سيد زيزو وإبراهيم عادل وأسامة فيصل وبلال مظهر ومصطفي ميسي وأحمد قطة فى الهجوم.