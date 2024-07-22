شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه كندا وكولومبيا فى نصف نهائي بطولة العالم لناشئي الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي المنتخب الوطني لناشئات الاسكواش مع نظيره الكندي مساء اليوم، الاثنين، كما يواجه منتخب مصر للناشئين أيضاً نظيره كولومبيا، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي بطولة العالم لناشئي الاسكواش للفرق، والتي تقام فى نادى هيوستن للاسكواش بالولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من 18 إلى 23 يوليو الجاري.

وكان منتخب الناشئين قد تأهل لنصف النهائي بعد الفوز في ربع النهائي على إنجلترا بنتيجة 2-0، بينما تأهل منتخب الناشئات عقب الفوز في نفس الدور على نيوزيلندا بنتيجة 2-0 أيضاً.

وقرر الاتحاد المصرى للاسكواش تعيين الدكتور خالد الشناوى طبيباً لبعثة الفراعنة المشاركة فى بطولة العالم للناشئين.

وشارك في البطولة 46 منتخباً يتصدرها مصر، ويضم كل منتخب أربعة لاعبين تقل أعمارهم عن 19 عامًا.

وتتضمن بطولة هذا العام إقامة منافسات الرجال والسيدات في وقت واحد لأول مرة في تاريخ البطولة.

وفي منافسات السيدات شارك 19 فريقا، وهو ثاني أكبر عدد بعد بطولة 2005 التي شهدت تنافس 20 فريقا، هذا العام.