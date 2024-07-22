شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار أمنى باستاد الدفاع الجوى لتأمين مباراة الأهلى وبيراميدز الليلة والان مع تفاصيل الخبر

انتشر رجال الأمن باستاد الدفاع الجوي استعدادا لتأمين لتأمين مباراة بيراميدز والأهلي في التاسعة مساء اليوم الإثنين، ضمن الجولة الحادية والثلاثون بالدوري الممتاز.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية فرقا أمنية لتأمين دخول الجماهير للاستاد، ومنع اصطحاب الألعاب النارية، وممرات اللاعبين.

وتؤمن الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية طاقم التحكيم الألماني بقيادة فيلكس تسفاير الذي يدير المباراة .

وكان النادى الأهلى قد طلب من اتحاد الكرة استقدام حكام أجانب لمبارياته فى الدورى أمام بيراميدز والزمالك والمصرى.

وكانت مباراة الدور الأول فى الدورى المصرى بين الأهلى وبيراميدز انتهت بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 3-2.

ويحتل بيراميدز المركز الأول برصيد 68 نقطة بعد خوض 28 مباراة، بينما يأتى الأهلى فى المركز الثانى بـ63 نقطة من 25 مباراة.