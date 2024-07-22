الليلة.. مواجهة مرتقبة بين الأهلي وبيراميدز لحسم لقب الدوري.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

تتجه أنظار الجماهير المصرية صوب ستاد الدفاع الجوي مساء اليوم، الإثنين، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعد مباراة الليلة هي محطة فاصلة فى مشوار الأهلي وبيراميدز نحو تحقيق لقب الدوري، ويسعى كل منهما لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتعزيز حظوظه في التتويج باللقب.

ونجح بيراميدز في تحقيق 14 انتصارًا تواليًا في الدوري المصري قبل أن يخسر من الأهلى بثلاثية مقابل هدفين في آخر ظهور بالمسابقة، ليسعى لرد الاعتبار في لقاء الليلة للتمسك بحظوظه في التتويج بالدوري المصري للمرة الأولى في تاريخه.

وتمكن الأهلي من تحقيق 14 انتصارا متتاليا فى الدوري المصري ليعزز فرصه فى الحفاظ على لقبه كبطل للمسابقة، لاسيما بعد تتويجه بطلا لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

ويدخل بيرامديز مواجهة الليلة محتلا المركز الأول بجدول الدوري برصيد 68 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق 21 فوز وتعادل في 5 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل 51 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدف.

فيما يحتل الأهلي المركز الثانى برصيد 63 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز في 20 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 59 هدفاً وتلقت شباكه 23.

وطالب المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، لاعبيه بضرورة حصد الفوز الليلة لتعزيز فرصهم بالتتويج بالدوري.

ويستعيد الأهلي في مباراة اليوم جهود كل من محمد الشناوى ومحمد عبد المنعم وحسين الشحات وإمام عاشور، بعد غيابهم عن لقاء الألومنيوم الأخير بكأس مصر للراحة، فيما يستمر غياب على معلول وعمرو السولية وأحمد عبد القادر ومحمود متولى للإصابة وكريم الدبيس وحمزة علاء وأحمد نبيل كوكا للتواجد مع المنتخب الاوليمبى في أولمبياد باريس 2024.

ويعقد كولر آمالا عريضة على لاعبيه المتألقين أمثال وسام أبو على وإمام عاشور وحسين الشحات ومروان عطية لتحقيق الفوز في مباراة الليلة.

على الجانب الآخر، طالب المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفنى لفريق بيراميدز، لاعبيه باستعادة عروضهم القوية وتحقيق الفوز على حامل اللقب من أجل الاقتراب من حلم التتويج بالدوري للمرة الأولى فى تاريخهم، ويستعيد بيراميدز جهود نجمه رمضان صبحى بعد انتهاء الإيقاف.

ويضع يورتشيتش آمالا عريضة على لاعبيه المتألقين ماييلى ومصطفى فتحى ومهند لاشين وفخري لاكاري ووليد الكرتى وبلاتى توريه وأحمد الشناوى لتحقيق الفوز على الأهلى الليلة.

تشكيل الأهلي المتوقع

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني (عمر كمال) ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد.

في خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور.

في خط الهجوم: بيرسي تاو «طاهر محمد»، وحسين الشحات، ووسام أبوعلي.

تشكيل بيراميدز المتوقع

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - مهند لاشين

خط الهجوم: مصطفى فتحي - فيستون مايلي - رمضان صبحي

موعد المباراة

تنطلق مباراة الأهلى وبيراميدز في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة الكرمة.

القناة الناقلة

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبيراميدز في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.