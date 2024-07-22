موعد مباراة الإسماعيلي والجونة في الدوري والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي لمواجهة نظيره فريق الجونة، في المباراةالتي تجمعهما على ملعب الإسماعيلية في الجولة الـ31 من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الإسماعيلي والجونة

المباراة تقام في الخامسة والنصف عصراً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة وتذاع على قناة أون تايم سبورت 2.

معلق مباراة الإسماعيلي والجونة

وأسندت قناة أون تايم سبورت مهمة التعليق على اللقاء إلى المعلق أيمن الكاشف.

ترتيب الإسماعيلي والجونة في الدوري الممتاز

ويحتل فريق الإسماعيلي المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة، حيث لعب الدراويش 30 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل في 10 مباريات، بينما تلقى الفريق الخسارة في 13 مباراة.

على الناحية الأخرى يحتل فريق الجونة المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة، حيث لعب الفريق الساحلي 30 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل في 11 لقاءات، بينما تلقى الفريق الخسارة في 12 مباراة.