موعد مباراة سموحة ومودرن سبورت في الدوري والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق الكرة الأول بنادي مودرن سبورت لمواجهة نظيره فريق سموحة، في المباراة التي تجمعهما على ملعب القاهرة الدولي، في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري المصري.

موعد مباراة مودرن سبورت وسموحة

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مودرن سبورت ضد سموحة، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وستذاع مباراة مودرن سبورت ضد سموحة، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب مودرن سبورت وسموحة في جدول الدوري الممتاز

ويحتل فريق مودرن سبورت المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 47 نقطة، حيث لعب الفريق 30 مباراة، حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 11 لقاء، بينما تلقى الفريق الخسارة في 7 مواجهات.

على الناحية الأخرى يحتل فريق سموحة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة، حيث لعب الفريق السكندري 29 مباراة، حقق الفوز في 12 مباراة، وتعادل في 9 مباريات، بينما تلقى الفريق الخسارة في 8 مباريات.