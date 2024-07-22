10 معلومات مثيرة عن قمة الأهلي وبيراميدز اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن صدام كروي من العيار الثقيل، يجمع بين فريقي الأهلي وبيراميدز، في مباراة القمة بين متصدر ووصيف الدوري، والتي يحتضنها ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ31.

يعد النادي الأهلي أقوى خط هجوم في الدوري، حيث نجح لاعبو الأحمر في تسجيل 59 هدفا.

فريق بيراميدز هو ثاني أقوى هجوم في الدوري، حيث استطاع خلال الموسم الحالي تسجيل 51 هدفا حتى الآن.

بيراميدز هو أقوى خط دفاع في الدوري حيث استقبلت شباكه حتى الآن طوال الموسم 20 هدفا، بينما يأتي الأهلي كثاني أقوى خط دفاع بعدما استقبلت شباكه 23 هدفا.

هداف الأهلي هو المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي برصيد 10 أهداف، ويأتي خلفه إمام عاشور برصيد 7 أهداف.

هداف بيراميدز هو المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي برصيد 14 هدفا، ويأتي بعده مصطفي فتحي برصيد 6 أهداف.

سبق وأن ألتقي فريقي الأهلى وبيراميدز في 20 مباراة سابقة، بواقع 15 مباراة فى الدوري و4 مباريات بكأس مصر، ومباراة واحدة بـ كأس السوبر المصري.

نجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز في 10 لقاءات، بينما حقق بيراميدز الفوز فى 6 لقاءات، وانتهت 4 مواجهات أخرى بالتعادل.

سجل الأهلى في شباك بيراميدز 26 هدفاً ، بينما سجل بيراميدز 17 هدفا.

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 32.30 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لبيراميدز 19.68 مليون يورو.

يقع الأهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 63 نقطة، بينما يتواجد بيراميدز في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 68 نقطة.