سامى يعلن قائمة سموحة امام مودرن سبورت

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن الكابتن "أحمد سامي" المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي سموحه عن قائمة فريقه لمواجهة مودرن سبورت المقرر إقامتها غدا الاثنين في تمام التاسعة مساءً بإستاد السلام

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراس المرمى:

الهاني سليمان. حسين تيمور. محمد أشرف

خط الدفاع:

جاستين آرثر . طارق علاء. حمدي علاء. مصطفى ميدو. عبدالرحمن عامر . سعيد هلال

خط الوسط:

محمد كناريا. محمد مكرونه. عبداللطيف قسو. دكوا دودو.

ابو بكر ليادي. عمرو قلاوة. إسلام جابر . الحبيب احمد. عبدالله يستنجي. احمد امين

خط الهجوم :

مصطفى البدري. حسام حسن. محمود جمعه

▪︎يغيب عن سموحه :

محمود وحيد . احمد حكم. احمد خالد. محمد عصام.

لحسن دهدوه. محمد المغربي. جونيور اجاي . فادي فريد . بركات حجاج

▪︎يُذكر أن سموحه يحتل المركز السادس برصيد 45 نقطة

من 29 مباراة فاز في 12 وتعادل في 9 وخسر في 8