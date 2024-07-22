تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز قبل قمة الدوري اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن صدام كروي من العيار الثقيل، يجمع بين فريقي الأهلي وبيراميدز، في مباراة القمة بين متصدر ووصيف الدوري، والتي يحتضنها ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ31.

تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز قبل لقاء اليوم

سبق وأن ألتقي فريقي الأهلى وبيراميدز في 20 مباراة سابقة، بواقع 15 مباراة فى الدوري و4 مباريات بكأس مصر، ومباراة واحدة بـ كأس السوبر المصري.

نجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز في 10 لقاءات، بينما حقق بيراميدز الفوز فى 6 لقاءات، وانتهت 4 مواجهات أخرى بالتعادل.

وسجل الأهلى 26 هدفاً ، بينما سجل بيراميدز 17 هدفا، وكان التعادل السلبى شعار أول مواجهة بين الفريقين فيما انتهت أخر مباراة جمعت الاهلى وبيراميدز بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدوري.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم في الدوري المصري

تقام مباراة الأهلي وبيراميدز، اليوم الإثنين 22 يوليو 2024، في تمام الساعة 9 مساءً، بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز اليوم في الدوري المصري

تنقل مباراة الأهلي وبيراميدز، على قناة أون تايم سبورت 1.

ترتيب الاهلى وبيراميدز في الدوري

يحتل الاهلى المركز الثانى برصيد 63 نقطة بعدما لعب 25 مباراة، حقق الفوز في 20 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 59 هدفاً وتلقت شباكه 23.

فيما يحتل بيراميدز المركز الأول فى جدول الدوري برصيد 68 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق 21 فوز وتعادل في 5 مواجهات وخسر مباراتين وسجل 51 هدفاً وتلقت شباكه 20.