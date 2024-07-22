وفاة عامل سبورتنج بسبب صاعقة كهربائية

ياسر رشاد - القاهرة - توفى عامل بنادى سبورتنج بالاسكندرية إثر تعرضه إلى صاعقة كهربائية اثناء تأدية عمله بإحدى حدائق النادى

وترجع الوفاة الى أنه أثناء قيام محمد مجدي السيد عامل النظافة بتريانون حديقة الأطفال بغلق باب المطعم من الداخل ، أصيب بصاعقة كهربائية من ثلاجة الخاصة بالمطعم وتم نقله على الفور بسيارة الإسعاف لمستشفى جمال عبد الناصر إلا أنه توفى إلى رحمة مولاه وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية وإجراءات الدفن

ونعى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفاة العامل فى بيان تم نشره على صفحة النادى الرسمية قائلا “ ببالغ الحزن والأسى العامل المذكور حيث إنه كان مثال يحتذى به في الإخلاص والتفاني في العمل سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون”