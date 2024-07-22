رودريجيز يستعد لخوض تجربة جديدة في أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز لخوض تجربة جديدة في أحد الدوريات الأوروبية خلال الموسم المقبل.

وأصبح خامس رودريجيز لاعباً حراً بعدما أتم خلال الساعات الماضية إجراءات فسخ تعاقده مع فريق ساو باولو البرازيلي.

وتوصل الطرفات لإتفاق النهائي حول رحيل اللاعب الذي يسعى للعودة مجدداً إلى أحد الأندية الأوروبية في الموسم المقبل بعد تألقه الكبير مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا 2024.

وقاد خاميس رودريجيز المنتخب الكولومبي للتأهل إلى المباراة النهائية التي خسرها بصعوبة امام الأرجنتين.

وشهدت مسيرة اللاعب تأرجحا كبيراً خلال السنوات الماضية منذ رحيله عن صفوف بايرن ميونخ الألماني.

وخاض رودريجيز عدة تجارب لم تحقق النجاح المنتظر حيث لعب لفريق ايفرتون واولمبياكوس إضافة لتجربة عربية مع الريان القطري قبل أن ينضم لصفوف ساوباولو البرازيلي في الموسم الماضي.