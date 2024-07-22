اليوم سموحة يواجه مودرن سبورت بدورى Nile



ياسر رشاد - القاهرة - يواجه فريق مودرن سبورت نظيره فريق سموحة، في تمام التاسعة مساء بإستاد السلام.

يسعى سموحة بقيادة "أحمد سامي" لمواصلة الانتصارات بعدما تغلب في الجولة الماضية على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف بينما يأمل مودرن سبورت بقيادة "طلعت يوسف" في التعويض بعدما خسر أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف، وتشهد مواجهة اليوم صراع خاص بين الفريقين، حيث يبحث مودرن سبورت عن استعادة الانتصارات والحفاظ على المركز الرابع في جدول الدوري، بينما يسعى سموحة إلى العودة للإسكندرية بثلاث نقاط ثمينة واقتحام المربع الذهبي.

▪︎يحتل فريق مودرن سبورت المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 47 نقطة، من 30 مباراة، فاز في 12 مباراة وتعادل في 11 لقاء، بينما تلقى الفريق الخسارة في 7 مواجهات.

على الناحية الأخرى يحتل فريق سموحة المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 45 نقطة، من 29 مباراة، فاز في 12 مباراة، وتعادل في 9 مباريات، وخسر في 8 مباريات.

▪︎انتهى لقاء الدور الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق