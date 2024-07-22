حقيقة انتقال بن شرقي لـ الزمالك

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم المغربي أشرف بن شرقي، وذلك بعد رحيله عن الدوري القطري في الفترة الأخيرة.

وقال فايق في تصريحات تليفزيونية عبر قناة “إم بي سي مصر”: “أشرف بن شرقي رحل عن الدوري القطري، واللاعب فرصه أصبحت قليلة في الانتقال إلى أحد دوريات الخليج، خاصة وأن أغلب الأندية حسمت صفقاتها الجديدة، وتتواجد في معسكرات خارجية في إطار الاستعداد للموسم الجديد”.

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وأضاف: “أشرف بن شرقي وضع سقفًا لراتبه لن يقل عنه، والدوري المصري قد يكون غير مناسب لراتب اللاعب”.

وتابع: “حدث جس نبض بين بن شرقي ومسئولي الزمالك بشأن الانتقال إلى الأبيض خلال الفترة القادمة، ولكن لم يتم الرد واللاعب منتظر لآخر وقت في الميركاتو الصيفي الجاري، على أمل وصول عرض خليجي مناسب له”.

واختتم: “الزمالك لن يكون قادرًا على دفع راتب 2 مليون دولار لبن شرقي في الموسم، لأنه عليه مديونيات في الوقت الحالي، منها سداد غرامة بوطيب والتعاقدات الجديدة التي يسعى النادي لإبراهما خلال الفترة القادمة”.