تطورات مفاجئة في مفاوضات الاهلي لضم يحيى عطية الله

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن مستجدات مفاوضات الاهلي لضم الدولي المغربي يحيى عطية الله، لاعب سوتشي الروسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال حتحوت في نصريحات تليفزيونية: “مسئولو الاهلي عرضوا على نادي سوتشي الروسي 400 الف دولار لضم يحيى عطية الله على سبيل الإعارة لمدة موسم، إلا أنه تم رفض العرض”.

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وأضاف: “مسئولو الاهلي عرضوا ميلغ مليون و200 الف دولار لضم اللاعب خلال الفترة المقبلة على سبيل البيع النهائي، إلا أن نادي سوتشي الروسي طلب الحصول على 2 مليون دولار”.

واختتم: “هناك تفاوض بين الناديين على تقليل سعر الصفقة، وفي حالة الاتفاق على سعر مناسب سينضم اللاعب للاهلي، خاصة وأن هناك رغبة موجودة من يحيى عطية الله بالانتقال للمارد الأحمر خلال الفترة القادمة.

ويستع الفريق الأول لكرة القدم الاهلي لمواجهة نظيره بيراميدز اليوم الاثنين، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة الاهلي لمواجهة بيراميدز كالتالي..

حراسة المرمي: مصطفي شوبير، الشناوي، الزنفلي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، عمر كمال.

خط الوسط: حسين الشحات، امام عاشور، افشة، اليو ديانج، رضا سليم، مروان عطية، طاهر محمد طاهر، أكرم توفيق، بيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبو علي، كهربا.